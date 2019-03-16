رفض الاحتجاج على ” العويشير ” يكشف تناقض قرار الانضباط بشأن ” القرني “

خاص(صدى):

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، اليوم، احتجاج نادي الهلال على مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة لعدم تسجيله في فترة التسجيل.

واستندت اللجنة، في قرارها إلى المادة 132 التي تنص على أن ” الاحتجاج هو اعتراض بناء على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين فيما يتعلق بمخالفات لوائح الاتحاد أو هذه اللائحة ” .

ويعني ذلك أن لاعب الوحدة لم يكن مؤثرًا في المباراة، ما يُعتبر اعتراف ضمني من اللجنة بأن مشاركة ” القرني ” في اللقاء ليست قانونية.

في سياق متصل، أصدرت اللجنة قرارًا برفض احتجاج الحزم على مشاركة حارس مرمى أحد عبدالله العويشير، الذي لعب المباراة كاملة وكان له تأثيرًا كبيرًا في خروج النتيجة بالتعادل الإيجابي، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 9 مارس الماضي.

واستندت اللجنة في قرارها للمادة 132 ، على الرغم من التأثير المباشر لحارس أحد في المباراة، وتصديه لأكثر من كرة كان من الممكن أن تصبح أهدافًا لصالح الحزم وتغير نتيجة المباراة بالكامل.

وعلمت ” صدى ” من إدارة نادي الهلال أن النادي قرر رفع استئناف للجنة الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم برفض الاحتجاج.