الهلال يحتج على قرار الانضباط بأن مشاركة القرني غير مؤثرة!

نواف السالم(صدى):

علمت ” صدى ” من إدارة نادي الهلال أن النادي قرر، اليوم السبت، رفع استئناف للجنة الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم برفض احتجاج النادي ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني؛ في لقاء الفريقين الأخير ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جانبها، استندت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، على نص المادة 132 بشأن الاحتجاج، والتي نصت على: الاحتجاج هو اعتراض بناء على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين فيما يتعلق بمخالفات لوائح الاتحاد أو هذه اللائحة.

واعتبرت لجنة الانضباط، أن احتجاج الهلال ضد الوحدة مرفوض موضوعًا؛ لعدم توفر شرط المادة (132/1) من لائحة الان ضباط والأخلاق؛ حيث أنها ترى أن مشاركة اللاعب غير مؤثرة بالمباراة.

وكانت إدارة نادي الهلال، قد تقدمت باحتجاج رسمي إلى اتحاد كرة القدم؛ اعتراضًا على عدم أحقية مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة في المواجهة التي جمعت الفريقين، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب جامعة الملك سعود، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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