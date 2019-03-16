الانضباط ترفض احتجاج الهلال على الوحدة

محمد السعران(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم ، 3 قرارات هامة خاصة باحتجاجات بعض الأندية خلال الفترة الماضية .

حيث رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الهلال ضد نادي الوحدة بشأن نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الـ23 , ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، في قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما عبرت اللجنة عن رفضها لاحتجاج نادي الفيحاء ضد نادي الاتحاد بشأن نظامية مشاركة اللاعب ناصر الشمراني.

وأيضا رفض احتجاج نادي الحزم ضد نادي أحد بشأن نظامية مشاركة اللاعب عبدالله العويشير .