بالصورة.. برج إيفل يطفئ أنواره حدادًا على ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

باريس(صدى):

اطفأ برج إيفل في باريس أنواره، حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلّين في مسجدين بنيوزيلندا.

وقدمت رئيسة بلدية باريس ” ان هيدالغو ” تعازيها للشعب النيوزيلندي وللجالية المسلمة ،قائلة: ” باسمي وباسم الباريسيين أقدم تعازي الخالصة للشعب النيوزلاندي والمقيمين في كرايست تشيرش، وللجالية المسلمة ” .

وكان مسلح قد فتح النار على المصلين داخل مسجدين بنيوزيلندا، أمس الجمعة، وقام بتوثيق جريمته عبر بثّ فيديو مباشر على موقع ” فيس بوك “.

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