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  3. بالصورة.. برج إيفل يطفئ أنواره حدادًا على ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

بالصورة.. برج إيفل يطفئ أنواره حدادًا على ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

بالصورة.. برج إيفل يطفئ أنواره حدادًا على ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي
باريس(صدى):

اطفأ برج إيفل في باريس أنواره، حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلّين في مسجدين بنيوزيلندا.

وقدمت رئيسة بلدية باريس ” ان هيدالغو ” تعازيها للشعب النيوزيلندي وللجالية المسلمة ،قائلة: ” باسمي وباسم الباريسيين أقدم تعازي الخالصة للشعب النيوزلاندي والمقيمين في كرايست تشيرش، وللجالية المسلمة ” .

وكان مسلح قد فتح النار على المصلين داخل مسجدين بنيوزيلندا، أمس الجمعة، وقام بتوثيق جريمته عبر بثّ فيديو مباشر على موقع ” فيس بوك “.

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