بالفيديو.. الأردني المصاب في حادث نيوزلندا يطالب بالدعاء لطفلته التي تلقت 3 رصاصات

ويلينجتون(صدى):

طلب الأردني وسيم ضراغمة المصاب في الحادث الإرهابي اليوم في نيوزلاندا، الأردنيين بالدعاء لابنته.

وتمكث طفلته في حالة حرجة بعدما تلقت 3 رصاصات في الحادث الإرهابي والتي تبلغ من العمر 5 سنوات.

كما أصيب ضراغمة بـ 4 رصاصات لكن حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن عدد الأردنيين المصابين في المجزرة الإرهابية ارتفع إلى شهيدين بحسب ما ذكر مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.