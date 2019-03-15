أغنية سمعها إرهابي نيوزيلندا وقت تنفيذه المذبحة تكشف دوافعه

ويلينجتون(صدى):

كان الإرهابي، الذي عرف نفسه باسم برينتون تارانت، البالغ من العمر 28 عاماً، والمولود في أستراليا، خلال تنفيذ جريمته الإرهابية في مسجدين بنيوزيلاندا، يستمع إلى أغنية تمجد رادوفان كاراديتش، الذي سُجن بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى ضد المسلمين البوسنيين.

واستمع الإرهابي إلى هذه الأغنية أثناء بثه لقطات حية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وأثناء الجريمة البشعة وفي حين كان يقود سيارته إلى المسجد الأول، ويأتي ذلك ضمن المؤشرات التي تكشف عن الدوافع التي تقود الإرهابي لتنفيذ الجريمة البشعة بحق الموجودين في المسجد لحظة تنفيذ الجريمة البشعة وهي ضمن ما كان يخطط له وفق ما ورد في الإعلام.

كما تتضح الدوافع من تلك الفعلة الشنعاء بعدما دونه على سلاحه من أسماء ترتبط بحوادث وحروب قديمة مع المسلمين، ما يؤكد تعبئته الفكرية المتطرفة وتعمده ارتكاب الجريمة البشعة.