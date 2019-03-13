احتفال ” غير أخلاقي ” لرونالدو يثير الجدل

ماجد محمد(صدى):

أثار نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جدلا واسعا، بعد احتفاله بتسجيل الهدف الثالث لصالح يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد، مساءأمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة ” ماركا ” ، فإن رونالدو احتفل بالهدف الحاسم عن طريق الإشارة بيديه إلى أعضائه التناسلية، وهو ما اعتبره مشجعون أمرا غير أخلاقي ولا يمت للروح الرياضية بصلة.

يذكر أن رونالدو سجل ثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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