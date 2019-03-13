  • الأربعاء 13

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. احتفال ” غير أخلاقي ” لرونالدو يثير الجدل

احتفال ” غير أخلاقي ” لرونالدو يثير الجدل

احتفال ” غير أخلاقي ” لرونالدو يثير الجدل
ماجد محمد(صدى):

أثار نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جدلا واسعا، بعد احتفاله بتسجيل الهدف الثالث لصالح يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد، مساءأمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة ” ماركا ” ، فإن رونالدو احتفل بالهدف الحاسم عن طريق الإشارة بيديه إلى أعضائه التناسلية، وهو ما اعتبره مشجعون أمرا غير أخلاقي ولا يمت للروح الرياضية بصلة.

يذكر أن رونالدو سجل ثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو والصور.. رونالدو يقود يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية

لاعب أردني يتلقى أكبر عقوبة كروية بعد خلع ” سرواله ” احتفالا بالفوز


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *