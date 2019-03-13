لاعب أردني يتلقى أكبر عقوبة كروية بعد خلع ” سرواله ” احتفالا بالفوز

طلال الغامدي(صدى):

قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الأردني لكرة القدم، إيقاف لاعب نادي الفيصلي عدي زهران، لمدة 6 سنوات، وذلك على خلفية تصرف غير أخلاقي منه بعد انتهاء مباراة القطبين الفيصلي والوحدات الخميس الماضي ضمن الدوري المحلي.

وتعتبر العقوبة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم الأردنية، لما قام به اللاعب من خلع سرواله أمام جماهير الفيصلي احتفالا بفوز فريقه 2-1.

يذكر أن زهران مثل منتخب الأردن لسنوات عديدة قبل أن ينتقل من شباب الأردن إلى الفيصلي.