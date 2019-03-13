بالفيديو والصور.. رونالدو يقود يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

استطاع يوفنتوس التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته في ذهاب دور الـ16 إلى فوز في مباراة الإياب بنتيجة 3-0 أما أتلتيكو مدريد.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأهداف الثلاثة في الدقائق 27 و48، بينما سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 86.

وبدأ اللقاء بهجوم سريع من جانب يوفنتوس، بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقرب الفريق من تعويض خسارته بهدفين في مباراة الذهاب.

وكاد يوفنتوس أن يتقدم بهدف بعد مرور ثلاث دقائق من بداية المباراة عبر تسديدة قوية من بلايس ماتويدي حول كريستيانو رونالدو اتجاهها صوب الشباك، لكن حارس اتلتيكو يان اوبلاك أبعد الكرة ببراعة.

والغى الحكم هدفا لفريق يوفنتوس في الدقيقة الرابعة سجله جورجيو كيليني، بداعي وجود مخالفة من رونالدو ضد يان اوبلاك وذلك بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وكان فيديريكو بيرنارديسكي قريبا من افتتاح التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 15 ،بعد أن تلاعب بدفاع اتلتيكو لكنه سدد في النهاية كرة ضعيفة وصلت سهلة في أحضان اوبلاك.

وتقدم كريستيانو رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 27 من ضربة رأس رائعة، بعدما تلقى تمريرة سحرية من فيديريكو بيرنارديسكي.

وكاد فيديريكو بيرنارديسكي ان يضيف الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 32 ،عبر ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها مباشرة صوب المرمى لكن الكرة مرت من فوق الشباك تماما.

وجاءت أخطر فرصة لاتلتيكو في الوقت بدل الضائع بعد أن وصلت الكرة أمام المرمى مباشرة إلى الفارو موراتا ،الذي ارتقى لها برأسه لكن الكرة مرت مباشرة من فوق شباك تشيزني.

ومرت اللحظات الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم يوفنتوس بهدف كريستيانو رونالدو.

وبعد مرور أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أحرز رونالدو الهدف الثاني له وليوفنتوس من ضربة رأس رائعة مستغلا عرضية متميزة من جواو كانسيلو حيث لجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب الهدف.

وحصل يوفنتوس على ضربة جزاء بعد عرقلة فيديريكو بيرنارديسكي من قبل انخل كوريا ليحرز منها رونالدو الهدف الثالث له ولفريقه قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد أهداف جديدة ليخرج يوفنتوس فائزا بثلاثة أهداف دون رد ويعبر إلى دور الثمانية.