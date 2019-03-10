تفاصيل جديدة في واقعة المواطن المقتول على يد شقيقه بالأمواه 

أبها(صدى):

روى أحد أقارب المواطن المقتول على يد شقيقه بالأمواه بمحافظة تثليث في عسير تفاصيل جديدة ومثيرة حول قضية القتل وملابسات القضية التي لا زالت رهن التحقيق، قائلا إن: ” عايض علي القحطاني، قُتل على يد أخيه، ويُدعى محمد، رغم عدم وجود خلاف مسبق “.

وأبان أن العائلة صُدمت بالفاجعة التي حدثت في ساعات متأخرة من ليل الجمعة، مشيرا إلى أن كل ما حدث هو إشكال صغير بين الأخوين بسبب تسكين الجاني لعمال بالقرب من بيت أخيه عايض، وقام بتوصيل كهرباء لهم من بيت المجني عليه، فنشب خلاف بينهما، أطلق الجاني على إثره النار على شقيقه فأرداه قتيلاً.

وأردف أن الجاني في الثلاثينات من عمره، وأقر بجريمته وسلّم نفسه لشيخ القبيلة علي بن جلاب، والذي قام بدوره بتسليمه للجهات الأمنية.

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