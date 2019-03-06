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الجهات الأمنية بعسير تباشر حادثة قتل في الأمواه

الجهات الأمنية بعسير تباشر حادثة قتل في الأمواه
محمد بن طحيطح(صدى):

أقدم صباح اليوم الأربعاء ٢٩-٦-١٤٤٠ شخص يبلغ العمر ٢٨ سنة على قتل أخية في محافظة الأمواه شرق منطقة عسير على إثر خلاف وقع بينهما.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن الجاني وباشرت الأدلة الجنائية ضبط الموقع ورفع الوقوعات.

وسيتم موافاة متابعي صدى الإلكترونية بالجديد.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 67886 ] نشر منذ 12 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 67886 ] نشر منذ 12 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 12 دقيقة

من علامات الساعة كثرة القتل

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