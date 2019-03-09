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قاتل شقيقه بالأمواه يسلم نفسه

قاتل شقيقه بالأمواه يسلم نفسه
أبها(صدى):

على خلفية قيام مواطن عشريني ،بقتل شقيقه الأكبر بالأمواه شرق عسير، باشرت الجهات الأمنية الحادث.

وبتضييق الخناق على الجاني من قبل الجهات الأمنية، سلَّم نفسه أمس الجمعة، وذلك بعد عدة أيام من ارتكاب الجريمة.

وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق، لكشف دوافع الجريمة، وملابساتها.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 68167 ] نشر منذ 49 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 68167 ] نشر منذ 49 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 12076 ] نشر منذ 17 دقيقة

لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
.
الله المِســــــعان .

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