الغيرة دفعته لقتلها..آخر التطورات بواقعة نحر زوج لزوجته ببيش

تركي السالم(صدى):

كشف شقيق الزوجة التي لقيت حتفها على يد زوجها ببيش بعد نحرها باستخدام ساطور، عن سبب صادم وراء الجريمة.

وأوضح شقيق المجني عليها ، أن الجاني قد قام بضربها على رأسها نتيجة غيرته عليها، كونها تطالبه بالمعاملة الحسنة أو تركها في حالها، بحسب ” العربية.نت ” .

كما كشف أن الجاني متزوج من أخرى، ولديه 6 أبناء، معلنًا عن استعداده التام لاستقبال أبناء شقيقته المغدورة في بيته ورعايتهم والاهتمام بهم، على الرغم من ظروفه الصعبة.

ولا يزال الأب الجاني تحت إجراءات البحث الجنائي في مدينة جازان.

اقرأ أيضًا: