كشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل مواطن لزوجته بجازان 

جازان(صدى):

قتل مواطن زوجته بآلة حادة في بيش بجازان وفر هاربا، وتركها تسبح في دمها.

وروي شقيق القتيلة تفاصيل مثيرة عن واقعة القتل، قائلا: ” زوج شقيقتي اعتدى عليها بالضرب بآلة حادة بجوار حديقة المطعن في بيش، وتركها تسبح في دمها وفر إلى جهة مجهولة ” .

وأضاف شقيق القتيلة: ” لدى أختي ولد واحد، و3 بنات أكبرهن في عمر 13، والأسرة تعيش في خميس مشيط، وكانت متجهة إلى بيش، حينها تركت ابنتيها وجاءت مع ابنها وابنتها الصغيرين إلى بيش، وأثناء وجودهم في حديقة المطعن وتناول طعام الغداء ” .

ولفت إلى حدوث مشادة بين الطرفين، حيث قام الزوج بضربها من الخلف بحديدة، وتركها غارقة في دمائها وأخذ ابنه وابنته وهرب.

وأوضح: ” زوج شقيقتي ترك الطفلين في السيارة ونزل إلى مكان مجهول داخل أحد الجبال الوعرة في جازان، حينها سمع المارة صراخ الطفلين في موقع منحدر، وقاموا بالاتصال بالجوال الموجود في السيارة بابنه، وإبلاغ الجهات الأمنية التي قبضت عليه خلال ساعتين، وتم الاستدلال من خلاله على جثة المرأة الساعة الرابعة فجراً وبدورها عثرت شرطة بيش على موقع الجثة واتخذت الإجراءات النظامية حيال الحادث ” .

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