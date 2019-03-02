تفاصيل جديدة في واقعة نحر زوج لزوجته بالساطور ببيش

تركي السالم(صدى):

على خلفية واقعة نحر زوج لزوجته بالساطور ليل الخميس الماضي ،في بيش، تكشفت تفاصيل جديدة.

وتبين أن القاتل بعدما نحر الزوجة قرب حديقة المطعن، على فرشة من الحصير، اصطحب معه ابنتيه، إحداهما رضيعة، والأخرى ذات أربع سنوات، وهرب بالسيارة.

وشاهدت الطفلة ذات السنوات الأربع، والدها وهو ينحر والدتها، ودخلت في حالة من البكاء المستمر.

وأوضحت مصادر أن المتهم فر إلى جبل منجد، واضطر إلى الترجل من السيارة، والسير إلى منحدر جبلي، إذ تصادف وجود بعض المواطنين في الموقع.

وأبلغت الطفلة المواطنين بأن والدها قتل والدتها، فقاموا بإبلاغ الشرطة، وتمكنوا من الإمساك بالأب القاتل.

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