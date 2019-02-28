مواطن ينحر زوجته ويتركها تسبح في دمائها ببيش

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة ” بيش ” جريمة مروعة الليلة الماضية، حيث أقدم مواطن على قتل زوجته نحرًا بسلاح أبيض بجوار حديقة ” المطعن ” بالمحافظة.

وعن تفاصيل الحادثة، ترك الزوج زوجته تسبح في دمها في موقع قريب من حديقة المطعن ببيش، وهرب إلى محافظة أخرى.

وبعد تغيبها اكتشفت أسرة المجني عليها الحادثة، وأبلغت الشرطة حيث عثرت شرطة محافظة بيش على موقع الجثة واتخذت الإجراءات النظامية حيال الحادث منذ وقت مبكر من فجر اليوم الخميس.