العقوبات التي يواجهها المتورطون في قضية ” عملاء السفارات “

نايف السالم(صدى):

أنهت النيابة العامة ،تحقيقاتها مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ ” عملاء السفارات ” .

وأكدت الاعترافات التي ساقها المتهمون، وقدمتها النيابة العامة، أن الجرم الذي قاموا به يضر بالمصالح العليا للمملكة.

وبموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخه 5/ 5/ 1435هـ، الموافق 6/ 3/ 2014م، المكمل للأمر الملكي رقم أ/ 44 الصادر بتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، الموافق 3/ 2/ 2014م، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، كل من ارتكب، كائنًا من كان، جرم السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وكذلك الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن السعودية وشعبها.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية وتتحرى الدقة في مدى انطباق الأمر الملكي المشار إليه على المتهمين، وذلك في حال ثبوت إدانتهم واستقرار ذلك في يقين المحكمة.

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