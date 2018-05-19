بعد بيان أمن الدولة.. عملاء السفارات يتصدر والمواطنون: الوطن يلفظ الخونة

نايف السالم(صدى):

بعد صدور بيان رئاسة أمن الدولة الخاص بالقبض على سبعة أشخاص خططوا لتجنيد عاملين في جهات حكومية، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من المواطنين، وسمًا وطنيًا بعنوان: ” #عملاء_السفارات ” ، كوسيلة منهم للكشف عن الخونة والمتآمرين مع جهات خارجية ضد الوطن.

وشهد الهاشتاق تفاعلًا كبيرًا من المغردين، حيث حاز على خمسة آلاف تغريدة خلال الساعات الأولى من إطلاقه، فيما تصدر ” الترند ” على تويتر.

وجاءت التغريدات التي حصدها الوسم، لترفض التآمر ضد الوطن، مشيرة إلى أن الحصن المنيع لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن هو وعي المواطن وانتباهه لمثل هذه المؤامرات التي لم تستطع أن تنل من عزم الوطن.

جدير بالذكر، أن رئاسة أمن الدولة قد أصدرت بيانًا أفاد بتمكنها من القبض على 7 أشخاص خططوا لتجنيد عاملين في جهات حكومية، مؤكدة أنه لا يزال العمل جارِ على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم، وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

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