إسقاط الولاية وتحريف الدين.. مهمة 3 سيدات في قائمة عملاء السفارات

علي القحطاني (صدى):

ضمت قائمة الـ7 أشخاص الذي تم القبض عليهم للتآمر على المملكة، 3 نساء ينتهجن 3 مسارات مختلفة لاستهداف المملكة وهدم المجتمع السعودي داخليًا، ولكن باءت جهودهم الممولة خارجيًا بالفشل.

وشارك في هذا المخطط المستهدف المملكة، والذي تمكنت رئاسة أمن الدولة من إحباطه والقبض على المشاركين كلًا من ” لجين هذلول الهذلول، إيمان فهد محمد النفجان، وعزيزة محمد عبدالعزيز اليوسف “.

وتستعرض ” صدى ” معلومات السيدات الثلاثة والدور التخريبي الذي كانت تسعى كلًا منهن إلى القيام به في المملكة:

” لجين هذلول الهذلول ” هي السيدة التخريبية الأولى، والناشطة الحقوقية المشبوهة التي لطالما أثارت الجدل بتصريحاتها المتعلقة بالمرأة والدين، محاولة شن حركة هجوم نسائية على طريقة التعامل مع سيدات المملكة من الناحية الدينية.

وقالت ” لجين ” في إحدى تصريحاتها أنها ترى أن ما يمارس ضد المرأة لا يمت للإسلام بصلة، كما أنه لا شيء في الدين يجبر المرأة على التقيد بإذن زوجها في السفر.

أما السيدة الثانية فهي ” ايمان فهد محمد النفجان “، مدونة وكاتبة تستغل موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لنشر سمومها الممولة خارج المجتمع السعودي وداخله، حيث تروج للتقليل من مكانة المملكة عالميًا موجه كافة تغريداتها للغرب باللغة الإنجليزية.

بينما ” عزيزة محمد عبدالعزيز اليوسف ” هي السيدة الثالثة في القائمة، وتكثف كافة جهوجها لإسقاط الولاية على المرأة، محاولة تضليل أي قرار يصدر لصالح المرأة السعودية وربطه بإسقاط الولاية.

وكانت رئاسة أمن الدولة أعلنت القبض على 7 أشخاص بينهم 3 سيدات، قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة؛ للإضرار باستقرار وأمن الوطن.

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