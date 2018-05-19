في ليلة سوداء على أعداء الوطن..المملكة تؤكد على الوسطية

علي القحطاني (صدى):

واصلت المملكة جهودها وحربها ضد الأعداء، ونجحت في ضبط 7 أشخاص خططوا للإضرار باستقرار وأمن الوطن، لتؤكد على يقظتها واستعدادها التام لقصف جبهات الأعداء في الوقت المناسب.

وبعثت المملكة برسالة للأعداء بالقبض على المتأمرين؛ مفادها أن الوسطية هي الشعار الذي تتبناه السعودية، وتنبذ التطرف اليساري واليمني؛ ولن تسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار.

يجدر الإشارة إلى أن رئاسة أمن الدولة رصدت نشاطًا منسقًا لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.

وكشفت مصادر عن أسماء 6 أشخاص من بين الـ 7 المقبوض عليهم؛ وجاءت الـ 6 أسماء كالتالي: عزيزة محمد عبدالعزيز اليوسف، لجين هذلول الهذلول، ايمان فهد محمد النفجان، ابراهيم عبدالرحمن المديميغ ، محمد فهد محمد الربيعة، عبدالعزيز محمد المشعل ، بينما السابع تطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليًا، وفقًا لحساب “أخبار السعودية” عبر منصة ” تويتر”.

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