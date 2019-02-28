بالفيديو.. المنيع يوضح حكم ارتداء النساء للعدسات الملونة

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن ارتداء العدسات اللاصقة الملونة للتجميل والزينة، يعتبر تشبه، وتغيير لخلق الله.

وقال المنيع خلال برنامج ” فتاوى ” : ” العدسات للعيون إذا كان الغرض منها التجميل فهذا لا شك نوع من تغيير خلق الله، وقد حذر مجموعة كبيرة من أطباء العيون من لبس العدسات وتبديلها؛ لأن ذلك يعتبر سببًا من أسباب أمراض العيون ” .

وأضاف: ” لبس العدسات الملونة غير مرغوب لثلاثة أمور: أولاً أنه تغيير لخلق الله من غير حاجة إلى ذلك. وثانيًا أنه سبب من أسباب أمراض العيون. وثالثًا فيه تشبُّه بغير المسلمين؛ فما كان عندنا معشر المسلمين تغيير عدسات، وإنما كان عند بنات الكفار ” .

وتابع: ” على أخواتنا وبناتنا أن يتقين الله، وأن يعرفن أن هذا لا يجوز ” ،مشيرًا إلى جواز ارتداء العدسات للأغراض الطبية لعلاج العين وتقوية النظر فقط.

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