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بالفيديو.. ” المنيع ” : من يشوه الآثار عابث بمصلحة البلاد

بالفيديو.. ” المنيع ” : من يشوه الآثار عابث بمصلحة البلاد
نايف السالم(صدى):

زار عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، مدينة العلا في عام 2013؛ حيث كان يتحدث من أمام قصر الفريد في مدائن صالح عن أهمية الآثار وقيمتها.

وأوضح ” المنيع ” : ” لماذا يأتي من يشوهها ويعبث بها؟ لا شك أن من يفعل ذلك هو مقصر في حق بلده بل هو عابث فيما يتعلق بمصلحة البلاد ” ، مضيفًا: ” المسؤولون عن هذه الآثار يريدون من إخوانهم العناية والرعاية والحفاظ على هذه الآثار واعتبارها كنزا لهم ولمن جاء بعدهم ” .

وتابع: ” لقد رأينا بعض العبث في هذه الآثار ممن يفقد عنصر الوطنية والافتخار ببلده وما يعود عليها بالنفع الكثير ” ، لافتًا إلى أهمية تطوير الآثار وإبرازها بالمظهر اللائق حتى تعود بالنفع على البلاد.

وفي السياق نفسه، أكد ” المنيع ” أن الآثار من أعظم الكنوز التي تفخر وتعتز بها كل بلد فيها آثار تدل على حضارتها وقوتها، قائلًا: ” أدعو إخواني الزائرين أن يقدروا هذه الثروة الأثرية التي هي لهم ولبلادهم ولأهلهم ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 66138 ] نشر منذ 46 دقيقة

حتى انت وصلت هناك ياشيخ ……………؟؟

,, اجل انا ابشد من هنا وانزل باالعلا منزال بأحد ذيك الكهوف ..

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