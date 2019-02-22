بالفيديو.. ” المنيع ” : من يشوه الآثار عابث بمصلحة البلاد
زار عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، مدينة العلا في عام 2013؛ حيث كان يتحدث من أمام قصر الفريد في مدائن صالح عن أهمية الآثار وقيمتها.
وأوضح ” المنيع ” : ” لماذا يأتي من يشوهها ويعبث بها؟ لا شك أن من يفعل ذلك هو مقصر في حق بلده بل هو عابث فيما يتعلق بمصلحة البلاد ” ، مضيفًا: ” المسؤولون عن هذه الآثار يريدون من إخوانهم العناية والرعاية والحفاظ على هذه الآثار واعتبارها كنزا لهم ولمن جاء بعدهم ” .
وتابع: ” لقد رأينا بعض العبث في هذه الآثار ممن يفقد عنصر الوطنية والافتخار ببلده وما يعود عليها بالنفع الكثير ” ، لافتًا إلى أهمية تطوير الآثار وإبرازها بالمظهر اللائق حتى تعود بالنفع على البلاد.
وفي السياق نفسه، أكد ” المنيع ” أن الآثار من أعظم الكنوز التي تفخر وتعتز بها كل بلد فيها آثار تدل على حضارتها وقوتها، قائلًا: ” أدعو إخواني الزائرين أن يقدروا هذه الثروة الأثرية التي هي لهم ولبلادهم ولأهلهم ” .
#شتاء_طنطورة عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ عبدالله المنيع زار العلا في 2013 وتحدث من امام قصر الفريد في مدائن صالح pic.twitter.com/RJuF1OE17i
— خالد الحربي (@Ferrari_222) February 20, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45393 ] نشر منذ 1 ساعة
توكم تتكلمون الحين🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45393 ] نشر منذ 1 ساعة
الأثار والأحتطاب الجائر وقطع الأشجار والتفحيط والتهور
وووووووووووووووو….الخ
أشياء كثيرة لازم تتكلمون عنها😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66138 ] نشر منذ 46 دقيقة
حتى انت وصلت هناك ياشيخ ……………؟؟
,, اجل انا ابشد من هنا وانزل باالعلا منزال بأحد ذيك الكهوف ..