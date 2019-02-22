بالفيديو.. ” المنيع ” : من يشوه الآثار عابث بمصلحة البلاد

نايف السالم(صدى):

زار عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، مدينة العلا في عام 2013؛ حيث كان يتحدث من أمام قصر الفريد في مدائن صالح عن أهمية الآثار وقيمتها.

وأوضح ” المنيع ” : ” لماذا يأتي من يشوهها ويعبث بها؟ لا شك أن من يفعل ذلك هو مقصر في حق بلده بل هو عابث فيما يتعلق بمصلحة البلاد ” ، مضيفًا: ” المسؤولون عن هذه الآثار يريدون من إخوانهم العناية والرعاية والحفاظ على هذه الآثار واعتبارها كنزا لهم ولمن جاء بعدهم ” .

وتابع: ” لقد رأينا بعض العبث في هذه الآثار ممن يفقد عنصر الوطنية والافتخار ببلده وما يعود عليها بالنفع الكثير ” ، لافتًا إلى أهمية تطوير الآثار وإبرازها بالمظهر اللائق حتى تعود بالنفع على البلاد.

وفي السياق نفسه، أكد ” المنيع ” أن الآثار من أعظم الكنوز التي تفخر وتعتز بها كل بلد فيها آثار تدل على حضارتها وقوتها، قائلًا: ” أدعو إخواني الزائرين أن يقدروا هذه الثروة الأثرية التي هي لهم ولبلادهم ولأهلهم ” .