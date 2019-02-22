بالفيديو.. ” المنيع ” يكشف مدى صحة عقد تزويج المرأة نفسها

علي القحطاني(صدى):

ردَّ المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله المنيع، على سؤال حول مدى صحة عقد تزويج المرأة نفسها.

وقال ” المنيع ” خلال حديثه لبرنامج ” فتاوى ” ، أن ” الاحتياط والبعد عما عليه أهل العلم من خلاف في هذه المسألة، يجعلنا نقول إن القول بفسخ نكاح فاسد هو قول تطمئن إليه النفس ” .

وأضاف : ” نعم رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة زوّجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، وبعض أهل العلم صار عنده بعض التردد في قبول هذا الحديث ” ، متابعًا: ” حينما يفسخ الحاكم الشرعي زواجها فهذا يعتبر أكثر ارتياحًا واطمئنانًا وخروجًا من الخلاف، لأن هناك من أهل العلم من صححّ هذا الزواج ” .

وتابع: ” فحينما نقول إنه باطل، وهي مهيأة لغيره بدون أن يكون هناك فسخ، فهذا فيه شيء من عدم الاحتياط .. لكن الاحتياط والبعد عما عليه أهل العلم من خلاف في هذه المسألة، يجعلنا نقول إن القول بفسخ نكاح فاسد هو قول تطمئن إليه النفس، لأن هناك من أهل العلم من قال بتصحيحه ” ، مشيرًا إلى أن من قال بتصحيحه فلا يحل لها أن تنكح زوجاً غيره طالما أن العقد صحيح، وفقًا لقولهم.

واختتم: ” نظراً إلى أن هذا القول مرجوح، وقول لم يقل به إلا قليل من أهل العلم فبناءً على هذا ففسخه أكثر احتياطًا للاتجاه السليم في عقد الزواج ” .