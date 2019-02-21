بعد إصابته بالسرطان..أنباء عن عودة المصارع رومان رينز للحلبة

طلال الغامدي(صدى):

تحدثت تقارير صحفية ، عن عودة بطل العالم السابق في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE رومان رينز، مجددًا للحلبة، وذلك بعد 4 أشهر من إعلان إصابته بسرطان الدم.

وذكرت صحيفة ” ديلي ستار ” البريطانية ،أن أصدقاء رينز ،أكدوا أنه يستجيب للعلاج بشكل جيد وفي طريقه للتعافي.

وبحسب موقع ” أخبار المصارعة ” فقد ألمح ” فينس مكمان ” مالك شركة WWE إلى أن رينز سيعود في عرض ريسلمانيا في السابع من أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يواجه رينز المصارع بروك ليسنر من أجل انتزاع لقب العالم بعد فوزه في ” رويال رامبل ” .

اقرأ أيضًا: