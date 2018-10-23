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بالفيديو.. لحظة إعلان المصارع رومان رينز عن إصابته بسرطان الدم وتخليه عن البطولة العالمية

بالفيديو.. لحظة إعلان المصارع رومان رينز عن إصابته بسرطان الدم وتخليه عن البطولة العالمية
نواف السالم(صدى):

كشف المصارع العالمي ” رومان رينز ” عن إصابته بمرض سرطان الدم ” اللوكيميا ” ، موضحًا أن علاجه سيأخذ بعض الوقت، قائلا: ” سأضطر للتخلي عن البطولة العالمية ” .

وفاز المصارع رومان رينز بحزام يونيفرسال للوزن الثقيل في أغسطس الماضي بعد أن هزم ” بروك ليسنر ” .

وكان من المقرر إقامة مباراة ثلاثية تجمع ” رينز ” و ” ليسنر ” ضد برون سترومان للفوز باللقب في المملكة ، إلا أنها باتت الآن مصيرها مجهولا بعد أن أعلن “رينز ” تخليه عن البطولة.


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