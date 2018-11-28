بالصورة..أول ظهور لرومان رينز بطل العالم في المصارعة الحرة بعد إصابته بالسرطان

نواف السالم(صدى):

ظهر رومان رينز بطل العالم السابق في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE ،في مباراة فريقه بكرة القدم جورجيا بلدغ، لمؤازرته.

وكان رينز قد صدم العالم الشهر الماضي عندما أعلن إصابته بسرطان الدم ” اللوكيميا ” منذ 11 عامًا وقد عاد إليه المرض وقرر التنازل عن اللقب العالمي والابتعاد عن WWE مؤقتًا لحين تعافيه مجددًا، قائلا: ” سأضطر للتخلي عن البطولة العالمية ” .

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