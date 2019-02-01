البلطان: سنعاقب هتان باهبري

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، أن اللاعب هتان باهبري أبلغ إدارة النادي بعدم رغبته في التجديد مع النادي.

وعن الفيديو الذي ظهر فيه ويفيد بأنه سيوقع للهلال، أوضح البلطان في حديث لـ ” العربية ” ، أن النادي سيعاقب اللاعب لأنه غير قانوني.

وأضاف : ” تلقينا عروض رسمية من الهلال والنصر تطلب خدمات هتان باهبري ” .

وعن نقل مباراة الشباب والرائد إلى المجمعة، قال : ” الصمت أحيانا أفضل من التعليق ” .

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