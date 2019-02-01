البلطان: سنعاقب هتان باهبري
أكد رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، أن اللاعب هتان باهبري أبلغ إدارة النادي بعدم رغبته في التجديد مع النادي.
وعن الفيديو الذي ظهر فيه ويفيد بأنه سيوقع للهلال، أوضح البلطان في حديث لـ ” العربية ” ، أن النادي سيعاقب اللاعب لأنه غير قانوني.
وأضاف : ” تلقينا عروض رسمية من الهلال والنصر تطلب خدمات هتان باهبري ” .
وعن نقل مباراة الشباب والرائد إلى المجمعة، قال : ” الصمت أحيانا أفضل من التعليق ” .
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زائرع[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 9 ساعات
بماذا تعاقب هتان يا بل كان ا لاعب اتفق مع الهلال على الانتقال ويتم انهاء الصفقه بعد انتهاء المده يعني بعد الستة الاشهر في اليوم الثاني تعلن الصفقه دون ما تستفيد مليم واحد والمبلغ الذسوف ترغب الاستفاده به يكون للاعب وهذا مقابل تصريحك حينما قلت من يكون هتان باهبري انت لولا لسانك ما جنى عليك بحرمانك من المبلغ و١٦٠٠٠٠٠٠ مليون ريال يضيفون عليها نصف المبلغ وتتم الصفقه والهلال والهلال مستفيد والاعب حصل على مبلغ طيب وايضا الهلال ليس بحاجته الان لديه لاعبين في مركزه وانت باقي تنطط خلف الستأر حلالك راح وانت فاغر تهذري ماتدري
🐪[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 60 دقيقة
ماخذ في نفسه مقلب البلطان نصيحتي لك خيط فمك عشان بينقل اذا انتهى عقده غصبا عنك وعن الشباب الا اذا دفعت مبلغ اكبر تبي تسوي زي نادي العين مع عموري جلس يماطل في توقيع عقدالاعب بينما ناديبن يبونه وراح للي يدفع اكثر