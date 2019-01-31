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نقل مباراة الشباب والرائد لملعب المجمعة وتغيير موعدها

نقل مباراة الشباب والرائد لملعب المجمعة وتغيير موعدها
ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم بنقل مباراة فريقي الشباب والرائد إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

كما أصدرت اللجنة قرار بتأخير المباراة ليوم الإثنين الموافق 4 فبراير الساعة 6:20 م، وذلك بدلاَ عن يوم الأحد .

تجدر الإشارة إلى أن لاعبي الرائد استعدا لمواجهة الشباب يوم الأحد ، حيث أدى الفريق تدريباته عصر أمس الاربعاء في النادي الصحي حيث كانت التمارين استرجاعية وتقوية للاعبين باشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي بيسنيك هاسي.


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