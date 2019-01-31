بالفيديو.. هتان باهبري سيوقع للهلال اليوم

ماجد محمد(صدى):

ظهر اللاعب هتان باهبري، في مقطع فيديو، يفيد بأنه سيوقع عقد انتقاله إلى الهلال اليوم الخميس.

وكان أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، قد أوضح أمس الأربعاء أن إدارة الشباب منحت باهبري مهلة 24 ساعة من أجل تحديد مصيره، موضحا أن غيابه عن لقاء الاتحاد بسبب إصابته.