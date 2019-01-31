بالفيديو.. هتان باهبري سيوقع للهلال اليوم
ظهر اللاعب هتان باهبري، في مقطع فيديو، يفيد بأنه سيوقع عقد انتقاله إلى الهلال اليوم الخميس.
وكان أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، قد أوضح أمس الأربعاء أن إدارة الشباب منحت باهبري مهلة 24 ساعة من أجل تحديد مصيره، موضحا أن غيابه عن لقاء الاتحاد بسبب إصابته.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 4 ساعات
هتان ستلتحق بنفس مصير يوسف السالم من المدرج الهلالي 🍎🍏
سالم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 4 ساعات
معروف الهلال والاتحاد
اي لا عب غريب عن النادي
مصيره اهمال
لو رايح للاهي او باقي في الشباب ابرك لك
🐪[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 4 ساعات
الهلال الان ليس امامه الى استقطاب نجوم حتى يخرج من حرج تغاضي الحكم المحلي عن الاخطاء الفادحه التي تلحق به مما جعل الهلال منافس على الدوري فقط لكن خارجياً حتى بالحلم والرؤيا لايحلم بلكاس وشرب لعيبته المنشطات وهذى ماحصل في بريطانيا في مباراة السوبر
الفار صار عدو الهلال الاول واكبر دليل الاخطاء الفادحه التي حصلت في مباراة الاتحاد والهلال التي بسببا رئيس الحكام امر بأعادة المباراه مما تسبب بشطبه
الهلال فريق اقل من عادي اشتروا الصحافه والاعلام لكي يلمعوا صورتهم امام الجماهير وليزيدوا من محبيهم زيهم زي بعض الدول المجاوره الضعيفه اعتمدوا على قوتهم بالاعلام لتلميع صورتهم امام الجميع لكنهم اقل من عادي والأيام بيننا سيكشف سرالهلال