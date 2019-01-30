بالصور.. الأحذية تنهال على منتخب قطر بعد مباراة الإمارات
وثقت مجموعة من الصور المتداولة، تعرض لاعبي منتخب قطر للضرب بالأحذية من قبل الجماهير، بعدما تأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا عقب فوزه على الإمارات بنتيجة 4/0 .
وبينت الصور انتشار الأحذية على أرضية الملعب عقب انتهاء المباراة.
وكان بعض الجماهير المتواجدة في ملعب اللقاء، قد هاجموا لاعبي المنتخب القطري عقب تسجيل كل هدف في المباراة.
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أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 20 ساعة
كثير الي يبيلهم ضرب نعال.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 19 ساعة
الأحذية تنهال على منتخب قطر بعد مباراة الإمارات وليش كل هذه الاسأت العنابي لعب واجتهد وفاز علي الابيض الذي لم يكن في مستوه المعهود اتوقع الفيفا والاتحاد الاسيوي سوف يتخذون اجراء وعقوبة قوية ضد المنتخب الابيض
وكرة القدم فيها فوز وخسارة كما نتقبل الفوز نتقبل الخسارة ايضا والمنتخب الامارتي لم يكن في يومه ومدربه لازروني لم يقرء الخصم جيد ا ومبروك للعنابي وهاردلك للابيض
ابونايف[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههه يستاهلون الاهانه من خان العشره يستاهل الذبح بعد
النادر[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 19 ساعة
ولماذا هذه الاسائه للمنتخب القطري علشان دق خشوم الابيض وجمهوره والا ايش والأسائه لا تجي من السيئ
النادر[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 19 ساعة
ولماذا هذه الاسائه للمنتخب القطري علشان دق خشوم الابيض وجمهوره والا ايش والأسائه لا تجي من السيئ
النادر[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 19 ساعة
ولماذا هذه الاسائه للمنتخب القطري علشان دق خشم الابيض وجمهوره والا ايش والأسائه لا تجي من السيئ
النادر[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 19 ساعة
ولماذا هذه الاسائه للمنتخب القطري علشان دق خشم الابيض وجمهوره والا ايش والأسائه لا تجي من السيئ
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 19 ساعة
المنتخب القطري لعب برجولة وروح إضافة لمهارات لاعبيه ويستاهلون الفوز وفالهم الكأس إن شاء الله لأنه في النهاية فريق مسلم عربي عوض العرب فشلهم في البطولة أما رمي الأحذية عليهم فهذا ليس من أخلاق المسلم وهم ماقالوا لمنتخب الإمارات لاتلعبون زي الناس ولاتسجلون وفي النهاية هي كرة قدم ونبارك لمنتخب قطر وحظ أوفر لمنتخب الإمارات
الوايلي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 18 ساعة
ليش الاسائة هذا انسان عربي مسلم
لنترك المواقف السياسيه جانبا ونتحدث بالعقل والمنطق
هل يقبل منا احد ما حدث نختلف معهم نعم ولكن الادب مطلوب حتى لو مع من تختلف معه
ليس من الرجولة الفجور في الخصومه الادب دليل الاخلاق
tata .okag[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 18 ساعة
استفزو الجماهير فكان العقاب حاضر
افرح بطريقتك ولاكن لاتستفز الجماهير
ابوبدر[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 17 ساعة
طبعا هذا شيء عيب ومرفوض مهما حصل تبقى اخلاق الاسلام ولا تحاول ترد الاساءة بالاساءة. الرياضة فيها فوز وخسارة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 17 ساعة
لافض فوك اخوي ابو بدر ..
,, اوافقك التعليق واوافق اكثر الأخوة المعلقين اعلاه ,, شكراً لكم جميعاً ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3358 ] نشر منذ 13 ساعة
انا اقووول تصرف المجنسين في الملعب
استفزاز للجماهير اضف الى ذلك بعض المحللين
القطريين كذلك مافعلة بعض الجمهور القطري
في الدوحة من دوس الاعلام والصور للرموز …
بعدين منتخب مجنس القصد منة استفزاز الغير
ومال الفوز طعم الا بأبناء البلد …الحديث يطول
عن مساوي قطر .. فقد فعلوا المستحيل لتخريب
وزعزعة امن الدول العربية .
الرياض الريان الرين بو شظو[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 17 ساعة
مبروك لمنتخب قطر
والله يستاهل الفوز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 17 ساعة
مالهم حق يسوون اللي سووه ,,,
ابوبدر[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 16 ساعة
شكرا اخوي ابومحمد على الاطراء وكل التعليفات اعلبها منطقية وترفض اللي حصل وانا اعتقد بان هاللي تصرفوا بهالشكل قلة قليلة. ولكن يبقى الشعب الاماراتي فيهم الخير والبركة وغالبيتهم لا يمكن يقبلون ان تحصل مثل هالافعال.
وبرضوا اتمنى على الشعب القطري التجاوز والسماح واتمنى كذلك على المعلقين جميعهم بالذات الخليجيين التأدب والرقي في تعليقهم والاحتفاظ بالادب والاحترام للجميع.
خليجي غيور[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل رمي الأحذية مرجله؟
خسروا المباراة والأخلاق للأسف.
شوفو حالنا وين صرنا بعد ما كنا
دعو السياسة للسياسيين وخلونا أخوة أسرة واحده
خليجي غيور[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل رمي الأحذية مرجله؟
خسروا المباراة والأخلاق للأسف.
شوفو حالنا وين صرنا بعد ما كنا
دعو السياسة للسياسيين وخلونا أخوة أسرة واحده
هزيم[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 16 ساعة
صح لسانك اخوي خليجي غيور.
ولا ننسا ان الخليج كله بينهم علاقه نسب وقرابه.
faeiz[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 16 ساعة
قذارة
أبو ريان[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 16 ساعة
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أبو ريان[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 15 ساعة
الشعب القطري ماله دخل بالي يحدث من حكومته
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 15 ساعة
سلوكـ غير رياضي يمس البطولة ودولـة الإمارات على حد السواء وينقل صورة سيئة عن العرب كاافة••
أنت منافسي ولست عدوي🤝بالـروح الرياضية تسمو المنافسة
أبو ريان[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههه عجيب والله
ابوفواز[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 15 ساعة
اخلاق غير رياضيه الى يستحق الفوز يستأهل
kkkk[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 14 ساعة
دهر⌛ كيف يمس دولة الإمارات هذا تصرف فردي بس
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 14 ساعة
المشكله اننا شعوب تخلط كثيرا بين الامور من اجل كذا سوف نبقى مكانك سر-
دع السياسه للسياسه والاجتماع للاجتماع والاقتصاد للاقتصاد-
من المفترض تجمعنا اخلاق الاسلام ومبادئه خصوصا ونحن في الخليج تقريبا لحمه واحده صحيح ان العلاقات الدوليه لها تاثير في كل شي لكن الاسلام واخلاقه يبقى شامخ والظفر مايطلع من اللحم مهما كان-
زائر[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 14 ساعة
.زين مانزلو ا وكسرهوم الملعب مافيه حواجز ولاشي بعد المباراه جروا اللاعبين لانه احتمال يدبغوهم لو انتظروا شوي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 14 ساعة
لست من محبين المباريات ولا من متابعينها
لكن الي صار على أرض الملعب
مال أمه دااااعي
ومن قام بهذا الفعل حيوانات وليسو جماهير
ومن بعد الحركة هذي
زاد أحترامي للمنتخب القطري
وأهنئهم والف مبروك للمنتخب القطري.
رااايق[ عدد التعليقات: 6370 ] نشر منذ 14 ساعة
الذي حدث غير مقبول على الأطلاق *
*
الفريق القطري قدم مباراة يستحق فيها الفوز ***
*
وهي في النهاية رياضة *** والرياضة فوز وخسارة ***
الصارم العبدي[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 13 ساعة
لالالا يستاهل منتخب قطر وفاله الكاس أن شاء الله نقول للمسىء أسأت وللمحسن احسنت منتخب ناجح ويرفع الرأس ومتعوب علية ماهو زي غيره بس اعلام وسماعات الميدان يا حميدان هذا منتخب فخر الخليج صح
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 13 ساعة
ردي علية يادهر
قبل ينجلط😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
فيصل[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 13 ساعة
كرة القدم رسالة شعوب وليست سياسة وتقاطعات
العب بادب وتفنن بكرة قدم وابحث عن النصر لبلادك بطرقة السليمة وابدي التواضع عند النصر والتحية عند الخسارة
بحترمك العالم ويحسبك شعب راقي مؤدب ومهذب
وهذة هي صورة جميلة
من صور ديننا الاسلامي
فالاساءه لاتقبل من طيب
والله طيب لايقبل الا طيب
واظم صوتي ل أغلبية الأخوه بان هؤلاء دخلاء
ولايمثلون عيال زايد
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3358 ] نشر منذ 12 ساعة
لانكون عاطفيين زيادة عما ينبغي ..
فهم بكل تاكيد لايريدون الخير لنا .
فيصل[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 12 ساعة
نقول (حسبنا الله ونعم الوكيل)
ونفدي ولاتنا ووطنا ب ارواحنا وهي خط احمر
ف الرمي بالجزم ليس دليل قوة
بل انحدار في الخلق قبل القوة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 8 ساعات
ماسهروا علية أيام وليالي
في التدريب وأعداد الملعب
ضيعوه في ثواني
قسم باالله
أني أستحيت على وجهي
يوم شفت لاعب في المنتخب القطري
يقبل ويبوس راس لاعب أماراتي
والجماهير الأماراتية ترمي باالعلب والنعال
راحو بيوتهم حافين😐
عراقي فوق الراس[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 ساعات
خرب حظك ياللي ماتتسمى قاا…….هم والله يستاهلو النعال زي ماتستاهلها انت بنص وجهك👟 ليش استحيت كلهم ك ل ا ب الظاهر انك واحد منهم🐶
عراقي فوق الراس[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 ساعات
مايستاهل المنتخب اللقيط يوصل للنهائي منتخب العراق افضل منه مليون مرة
…[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههه احسك محروق يالفحمه
أبو فهد[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 6 ساعات
قصف ارض جو 😆😆
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 4 ساعات
من بعد صدام
اسمك عراقي تحت المدارس 🧦
فوق الراس هذي انساها
بعيدة عن شواربك
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 3 ساعات
عراقي تحت المداس
من كلامك شكلك متعود على الدعس
السلبيات مايقبل بها الا السلبيين
لكن هذا الكلام
كبير عليك وعلى فهمك
خلك تحت المداس
ورقم الجزمه بوسط راسك الين
مايفرجها الله عليك🤗
خليجي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 ساعات
ماجات على العراقى انا والله اتعجب الكل يكرهك ويحطمك ويحوسك ياقاهرنفسك وانت مثل البومه لاتحس ولاتختشي خخخخخخخ
عراقي فوق الراس[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
قااا……هم ياحيوان🐶 النعال👟 اشرف من وجهك واني عراقي فوق الراس غصب عن اللي خلفوك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه هههههههه
عراقي
واقعك في الحياةهة الي يتكلم
مو انا😂😂😂
هنا العراق[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
والله والنعم بالعراق وشعب العراق العظيم ويخسى النذل المريض خاسرهم واوسخهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
رايق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياسعد الإنسحاب طيب
مرمطوك اهل دجله والفرات
اخوي إنت ماتستحييي !
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 25 دقيقة
خلصتو ولا باقي
على العموم
أنا قلت وجهت نظري زعل من زعل ورضي من رضي
بعض النظر عن كون المنتخب قطري أو إي دولةكانت
حتى لو اسرائيل
رمي الاعبين باالنعال والقارورات
هذا شيء مايقبل به عقل ولادين
واكبر دليل اغلب المعلقين فوق والناس أستنكروا الفعل هذا
كيف نستضيف منتخب دولة في بلدنا ونسمح بالأعتداء علية عقب فوزه
أجل لو أنهزم المنتخب القطري وش كان بيصير
أكيد بينضربون
ولو صار عندنا في المملكة
أكيد كان بتكون هناك ردة فعل قويةوغرامات وجزائات
قد تصل الى أعفاءات أيضآ
لأننا لانقبل بمثل هذي الأمور
ولأننا شعب المملكة العربيةالسعودية
شعب مضياف وأسألوا حجاج قطر عن كرم بلاد الحرمين وطيبة أهلها
لكن بعض الدخلاء ممن لايحبون السلام
يحاولون يشعللون ويثيرون الفتن
أنا أكره تنظيم الحمدين ومطلع عيونهم في تويتر وباقي مواقع التواصل
بس الرياضة مالها دخل في هذا
لو جيتني وأنتقدتني بأحترام
كان بادلتك الأحترام
لكن أسلوبك خلاني أرد عليك
ومو أنا الي رديت
واقع حياتك هو الي رد
مشاكلك الي ماتخفى على الأعلام هي الي ردت
قناة()
هي الي ردت
أنا ماجبت شي من راسي
فلا تجيني تطامر وتسب وتشتم
وترجع تزعل
فتعوذ من أبليس أنت وأياه
مع فائق حبي وأحترامي للأحرار العراقيين
ولشعب العراق
لكن أنت مستثنى ياعراقي لأن مافي بيت مايخلو من حمام
وشكرا.