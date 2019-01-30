بالصور.. الأحذية تنهال على منتخب قطر بعد مباراة الإمارات

ماجد محمد(صدى):

وثقت مجموعة من الصور المتداولة، تعرض لاعبي منتخب قطر للضرب بالأحذية من قبل الجماهير، بعدما تأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا عقب فوزه على الإمارات بنتيجة 4/0 .

وبينت الصور انتشار الأحذية على أرضية الملعب عقب انتهاء المباراة.

وكان بعض الجماهير المتواجدة في ملعب اللقاء، قد هاجموا لاعبي المنتخب القطري عقب تسجيل كل هدف في المباراة.

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