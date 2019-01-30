قطر تتهرب من تجنيس لاعبيها بـ ” الجوازات المؤقتة “

طلال الضوي(صدى):

وضعت جوازات سفر لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة القدم المؤقتة، الاتحاد القطري لكرة القدم في مأزق؛ لعدم اكتمال أوراق اللاعبين الذين يشاركون في بطولة كأس آسيا2019 باسم قطر.

ويأمل لاعبو قطر في تحقيق كأس آسيا، على أمل تعديل أنظمة الهجرة التي لا تعترف بهم كمواطنين، قبل أن يمضوا 25 عامًا في قطر وبشروط، منها عدم استخدام الجواز المؤقت إلا في المناسبات الرياضية، وضرورة الاحتفاظ بالجنسية الأصلية للاعب، وعدم مغادرة قطر لأكثر من شهرين في السنة.

من جانبهم، يخشى حَمَلة الجواز المؤقت من اللاعبين، الإبعاد عن قطر في حال عدم حصولهم على عمل، أو تعثر تجديد إقامتهم لأي سبب، كما أنه يمكن إبعادهم إلى بلدانهم الأصلية في حال رغبة المسؤول عدم تجديد الوثيقة المؤقتة، ولا تمنحهم حق الإقامة الدائمة، وكذلك لا يستطيعون السفر بالجواز القطري إلا للعب المباريات فقط.

يذكر أن السلطات القطرية، كانت قد رفضت تجديد الوثائق المؤقتة لأكثر من لاعب بعد الاعتزال وأبعدتهم إلى بلدانهم.

وكان اللاعب القادم لتمثيل المنتخبات في أوروبا أو أمريكا، يحصل مباشرة على جنسية البلاد كمواطن يتمتع بكل الحقوق، فضلًا عن جواز سفر دائم.