فيديو يكشف أن ثقافة الفوز لدى القطريين تساوي صفر

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن نظام الحمدين، تمكَّن من السيطرة على شعبه وملء قلبه بالحقد والكره، وهذا ما ظهر خلال مقطع فيديو لاحتفال مواطن قطري بفوز منتخبه على الإمارات.

وظهر المواطن القطري، في مقطع فيديو وهو يحتل بفوز منتخبه عبر دهس صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –رحمه الله -، وابنه محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

وأوضح الفيديو، مدى الكره الذي وصل إليه المواطن القطري للإمارات، ما يعكس تسييس نظام الحمدين للرياضة وكذلك تسييس جماهير كرة القدم.

وكان قد ظهر تسييس الحمدين للرياضة في عدد من المواقف خلال بطولة كأس آسيا2019، بدأت بتمني معلقين ومحللو الرياضة في قناة بي إن سبورت القطرية، لخسارة الإمارات والسعودية في المباريات التي خاضوها، وكذلك انحيازهم المستمر للمنتخب الذي يلعب أمامهما أيًا كان هو.