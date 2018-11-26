أهلاوي يحمل لافتة موجهة للاتحاديين: ” وداعية يا آخر دوري يجمعنا “

نواف السالم(صدى):

وثقت صورة متداولة قيام أحد مشجعي فريق الأهلي ،بحمل لافتة في مدرجات ملعب الجوهرة، كتب عليها ” وداعية يا آخر دوري يجمعنا ” .

ووجه اللافتة إلى جماهير ولاعبي الاتحاد في المباراة التي انتصر فيها الأهلي بثلاثية مقابل هدف واحد ،خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

و يملك الاتحاد نقطتين فقط من أصل ٣٠ نقطة ، وبذلك يقبع في المركز الأخير، بينما يملك الأهلي في رصيده ٢٢ نقطة في المركز الثالث.

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