بالفيديو.. النفيعي: عبدالفتاح العسيري أهلاوياً.. والأخير يعلق

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب عبدالفتاح عسيري، أن اتفاقه مع النادي الأهلي لا يزال شفهياً، مضيفًا أن عقده مع الاتحاد سينتهي في يناير القادم.

ووصف خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم، ناديي الأهلي و الاتحاد بأنهما عينان في رأس، مضيفاً: ” لم أجدد عقدي حتى الآن ” .

من جانبه، قال ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي : ” عبدالفتاح عسيري لاعباً أهلاوياً ” .