بالفيديو.. النفيعي: عبدالفتاح العسيري أهلاوياً.. والأخير يعلق
أكد اللاعب عبدالفتاح عسيري، أن اتفاقه مع النادي الأهلي لا يزال شفهياً، مضيفًا أن عقده مع الاتحاد سينتهي في يناير القادم.
ووصف خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم، ناديي الأهلي و الاتحاد بأنهما عينان في رأس، مضيفاً: ” لم أجدد عقدي حتى الآن ” .
من جانبه، قال ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي : ” عبدالفتاح عسيري لاعباً أهلاوياً ” .
عبدالفتاح عسيري :
اتفاقي مع الأهلي شفهياً فقط وعقدي ينتهي في الشتوية .. #الأهلي و #الاتحاد عينان في رأس، ولم أجدد عقدي حتى الآن.#الاتحاد_الأهلي#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/ygnnBfuDh4
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 25, 2018
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