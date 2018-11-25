بالفيديو..فهد المولد : لازلنا لانعرف سبب الخسائر يجب أن نتكاتف لعودة الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

علق اللاعب فهد المولد، على خسارة فريق الاتحاد أمام الأهلي اليوم الأحد، وذلك بنتجة 3-1 ، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

وقال المولد خلال لقاء تلفزيوني عقب المباراة : لازلنا لانعرف سبب الخسائر، يجب أن نتكاتف لعودة الاتحاد، وأن نخرج الفريق من هذه الدائرة.

وأضاف : نحن فقدنا التركيز في الشوط الثاني، ولم نفعل ما يقوله المدربين بإنه يجب التركيز في المباراة من أول دقيق لأخر دقيقة.