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  3. بالفيديو..فهد المولد : لازلنا لانعرف سبب الخسائر يجب أن نتكاتف لعودة الاتحاد

بالفيديو..فهد المولد : لازلنا لانعرف سبب الخسائر يجب أن نتكاتف لعودة الاتحاد

بالفيديو..فهد المولد : لازلنا لانعرف سبب الخسائر يجب أن نتكاتف لعودة الاتحاد
طلال الغامدي(صدى):

علق اللاعب فهد المولد، على خسارة فريق الاتحاد أمام الأهلي اليوم الأحد، وذلك بنتجة 3-1 ، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

وقال المولد خلال لقاء تلفزيوني عقب المباراة : لازلنا لانعرف سبب الخسائر، يجب أن نتكاتف لعودة الاتحاد، وأن نخرج الفريق من هذه الدائرة.

وأضاف : نحن فقدنا التركيز في الشوط الثاني، ولم نفعل ما يقوله المدربين بإنه يجب التركيز في المباراة من أول دقيق لأخر دقيقة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 45 دقيقة

خلاص يافهد المولد قيم اذ اوفر انتهت اللعبة

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 17 دقيقة

تكاتفو يالحبيب للذهاب الى الدرجة الاول

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