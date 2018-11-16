المغامسي: شاركت في صلاة الغائب على خاشقجي .. وهذا رأيي في بيان النيابة

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه شارك المصلين في المسجد النبوي الصلاة على الميت الغائب الصحفي جمال خاشقجي، فجر اليوم الجمعة.

وأضاف في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” وقد كان بيان النيابة العامّة بالأمس وتصريح وزير الخارجية تأكيدا ظاهرا على التزام هذه البلاد بتحرّي الحق وإقامة العدل وإنصاف المظلوم ” .

وكانت قد أقيمت صلاة الغائب على جمال خاشقجي، عقب صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، وأيضا عقب صلاة الجمعة في الحرم المكي.

يذكر أن النيابة العامة، قد وجهت تهما إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجى، وقال النائب العام إنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم.

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