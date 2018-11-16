بالفيديو.. صلاة الغائب على جمال خاشقجي في الحرم النبوي والمكي

نايف السالم(صدى):

أقيمت صلاة الغائب على جمال خاشقجى، عقب صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، وأيضا عقب صلاة الجمعة في الحرم المكي.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صلاح جمال خاشقجى، وهو يؤدى الصلاة على والده، في حضور جمع من المواطنين.

وكانت النيابة العامة ، قد وجهت تهما إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجى، وقال النائب العام إنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم.

وتم إحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.