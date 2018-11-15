نرفض تدويل القضية ونتعرض لهجمة شرسة.. رسائل حازمة من ” الجبير ” عن خاشقجي

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات على عدد من الاستفسارات في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن التحقق لا يزال مستمر حتى الآن.

وشدد خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، على أن المملكة تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، مؤكدًا أن قضية ” خاشقجي ” لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران.

وأضاف ” الجبير ” ، أن المملكة ترفض تدويل قضية خاشقجي لأن لديها جهاز قضائي مستقل وفعال، مؤكدًا أن المتهمون والمجني عليه في القضية سعوديون والحادثة وقعت في أرض سعودية.

وتابع : ” اتخذنا الخطوات للتعاطي مع قضية خاشقجي كما قد تفعل أي دولة أخرى ” ، مضيفًا أن هناك فرق بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية.

وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ليس له أي علاقة بقضية مقتل خاشقجي، مؤكدًا أن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال قضية خاشقجي.

وأكد أنه من المؤسف محاولة تسييس القضية، ومشددًا على التزام المملكة بمحاسبة المتورطين في هذه.

وأضاف أن السعودية مستمرة في دعمها الإنساني لليمن وهي أكبر الداعمين له، كما أن المملكة مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل.

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