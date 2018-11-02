الكشف عن مصير المعلم الذي اعتدى على طالب في أبها

أبها(صدى):

أنهت لجنة تحقيق شكلتها إدارة تعليم عسير حول المقطع المتداول عن اعتداء معلم على طالب في مدرسة أهلية بأبها عقد المعلم المعتدي ” مصري الجنسية ” واستكمال إجراءات التقاضي من جهة الاختصاص، بالإضافة إلى تولى إدارة التوجيه والإرشاد استكمال الجوانب التربوية المتعلقة بالطالب المعتدى عليه، وإحالة ملف الطالب الذي قام بالتصوير إلى جهات الاختصاص.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم تعليم منطقة عسير محمد الفيفي إن لجنة التحقيق باشرت أعمالها صباح أمس الخميس، وتبين أن الواقعة حدثت في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي حسب إفادة قائد المدرسة حينها الوكيل حاليا، واعترف المعلم بضرب الطالب طبقا لما ظهر في المقطع المرئي المتداول. وأشار المتحدث إلى أن قرار الفصل جاء تطبيقا للمادة 80 من نظام العمل.

يذكر أن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أصدر تعليماته بالتحقيق العاجل في صحة المقطع المتداول لمعلم يعتدي على طالب في إحدى المدارس الخاصة بمدينة أبها، ورفع نتائج التحقيق للإمارة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب.

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