الكشف عن مصير المعلم الذي اعتدى على طالب في أبها
أنهت لجنة تحقيق شكلتها إدارة تعليم عسير حول المقطع المتداول عن اعتداء معلم على طالب في مدرسة أهلية بأبها عقد المعلم المعتدي ” مصري الجنسية ” واستكمال إجراءات التقاضي من جهة الاختصاص، بالإضافة إلى تولى إدارة التوجيه والإرشاد استكمال الجوانب التربوية المتعلقة بالطالب المعتدى عليه، وإحالة ملف الطالب الذي قام بالتصوير إلى جهات الاختصاص.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم تعليم منطقة عسير محمد الفيفي إن لجنة التحقيق باشرت أعمالها صباح أمس الخميس، وتبين أن الواقعة حدثت في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي حسب إفادة قائد المدرسة حينها الوكيل حاليا، واعترف المعلم بضرب الطالب طبقا لما ظهر في المقطع المرئي المتداول. وأشار المتحدث إلى أن قرار الفصل جاء تطبيقا للمادة 80 من نظام العمل.
يذكر أن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أصدر تعليماته بالتحقيق العاجل في صحة المقطع المتداول لمعلم يعتدي على طالب في إحدى المدارس الخاصة بمدينة أبها، ورفع نتائج التحقيق للإمارة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37528 ] نشر منذ 1 ساعة
أحالةملف الطالب الذي قام باالتصوير الى جهات الأختصاص👍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 33885 ] نشر منذ 24 دقيقة
ايش السالفه اتمنى من الداخليه ان تشدد العقوبات لمن ينشر زي كذا لان فيه ناس تدور الشر وتشويش تقول الناس حادثه حصلت العام وانتهت بي شكل من الأشكال وبعد فتره يعاد نشر المقطع مره ثانيه علشان تحصل مشاكل من جديد العام. وحده سجلت مقطع تقول ان فيه نعلم يضر ولدها. وطالبت محمد بن سلمان وتم التحقيق من إدارة التعليم والله اني كنت معهن في في قروب وطلعت هواه لان فيه من حريم من نفس قرية المعلم وامهات طلاب عند هذا المعلم وأكثرهم قلن المعلم محترم بس ولدها مدلع بحكم انه يتيم ولا تنهاه عن الغلط وفوق هذا. ولدها كسلان وصاحب مشاكل وقامت تتبجح بالكلام
وهذا الاسبوع جاني نفس المقطع مره ثانيه الحادثه حصلت العام والله فيه ناس كل همهم إثارة الفتن وبعدها ولو كانت من سنين