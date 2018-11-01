” تعليم عسير ” تكشف مفاجأة بشأن واقعة اعتداء معلم على طالب في أبها

أبها(صدى):

أوضحت إدارة تعليم عسير أن واقعة مقطع اعتداء معلم على طالب بأبها حدثت في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، لافتة إلى أن المعلم اعترف بقيامه بضرب الطالب كما هو موضح في الفيديو المتداول مبرراً ذلك بالإزعاج داخل الفصل.

ومن جانبها، أوصت اللجنة التي باشرت التحقيق بإنهاء عقد المعلم مع استكمال إجراءات التقاضي، واستكمال الجوانب التربوية المتعلقة بالطالب المعتدى عليه، وإحالة موضوع الطالب الذي قام بالتصوير إلى جهات الاختصاص.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يُظهر فيه قيام معلم بالاعتداء على أحد طلابه في إحدى المدارس الأهلية بأبها، وخلصت إلى عدة قرارات.

وعلى صعيد متصل، وجه المدير العام بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات ما ورد في مقطع الفيديو وإعداد تقرير عاجل بما تم.

وتبين أن الحادثة حدثت في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي حسب قائد المدرسة والوكيل في حينها، والمعلم المقيم ” مصري الجنسية ” والمرشد الطلابي في تلك الفترة.

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