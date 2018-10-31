بالفيديو.. معلم يعتدي بالضرب المبرح على طالب ويمنعه من الحديث

محمد بن طحيطح(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، قيام معلم بإحدى المدارس، بالاعتداء بالضرب المبرح غير المبرر على طالب في الفصل.

وأوضح المقطع، قيام المعلم بضرب الطالب على وجهه قائلًا : ” امنع الصوت ” ، وعندما اعترض الطالب على هذه الإهانة ضربه مرة أخرى على وجهه وجسمه مرددًا : ” امنع الصوت ” .

يشار إلى أن ما قام به المعلم من اعتداء بالضرب وإهانة طالب بهذا الشكل، مخالف لتعليمات وزارة التعليم بمنع ضرب الطلاب داخل المدارس.

وأشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المقطع تم تصويره في أحد فصول مدرسة طلائع المستقبل بمنطقة عسير.