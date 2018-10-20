أول تعليق من الاتحاد بعد اعتداء حسن معاذ على حسين عبدالغني

نواف السالم(صدى):

أصدر نادي الاتحاد اليوم السبت، بيانًا صحفيًا ،للتعليق على الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق أمام أحد، وماحدث بين اللاعبين حسن معاذ وحسين عبدالغني.

وشددت إدارة الاتحاد في بيانها على الرفض القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية من كلا اللاعبين، مؤكدة على أن قيم النادي لاتقبل تلك التصرفات.

وأضاف البيان: ” ستطبق لائحة العقوبات على اللاعب حسن معاذ لرفضها تحت أي مبرر مثل هذه التصرفات التي لاتعكس القيم والأخلاق الرياضية عامة ” .

ورحبت إدارة النادي بالتحقيق الذي وجه به المستشار تركي آل الشيخ ،مطالبة بالتحقيق في الأسباب التي دفعته للقيام بهذا التصرف.

وكان اللاعب حسن معاذ، قد اعتدى بالضرب على زميله اللاعب حسين عبدالغني لاعب نادي أحد، حتى أدماه، في النفق المؤدي إلى غرفة اللاعبين، حيث دخل حسين عبدالغني غرفة الملابس ووجهه مملتئ بالدم عقب ضربه.

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