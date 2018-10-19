بالفيديو.. حسن معاذ يعتدي بالضرب على حسين عبدالغني بعد المباراة

ماجد محمد(صدى):

اعتدى لاعب الاتحاد، حسن معاذ، بالضرب على زميله اللاعب حسين عبدالغني لاعب نادي أحد، حتى أدماه، وفقًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة المضاربة بين اللاعبين في النفق المؤدي إلى غرفة اللاعبين، حيث دخل حسين عبدالغني غرفة الملابس ووجهه مملتئ بالدم عقب ضربه.

يذكر أن مباراة الاتحاد وأحد كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.