بالفيديو.. حسن معاذ يعتدي بالضرب على حسين عبدالغني بعد المباراة
اعتدى لاعب الاتحاد، حسن معاذ، بالضرب على زميله اللاعب حسين عبدالغني لاعب نادي أحد، حتى أدماه، وفقًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة المضاربة بين اللاعبين في النفق المؤدي إلى غرفة اللاعبين، حيث دخل حسين عبدالغني غرفة الملابس ووجهه مملتئ بالدم عقب ضربه.
يذكر أن مباراة الاتحاد وأحد كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 2 ساعتين
غيرمستغرب على لعيبة الإتحاد
حسن خليفه ضد عبدالغني
إبراهيم هزازي ضدالحربي
والأن حسن معاذ ضد حسين عبدالغني اشوى بسيسي سلم😂😂
ابو وليد[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن يستاهل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33148 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا ماعد صارت رياضه هذي هماجه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يقلل من أمثالك يابو وليد طالما أن الرياضة عندك حقد وتعصب وكراهية وشماته ولا أدري وش بتقابل خلق الله به يوم الحساب
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2672 ] نشر منذ 21 دقيقة
على اول ⛵⛵ من حيث اتى
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2672 ] نشر منذ 20 دقيقة
حسين عبدالغني مواقفة مشرفة مع نادية خاصة النصر
ومع المنتخب .
زائر[ عدد التعليقات: 1898 ] نشر منذ 6 دقائق
حسين معروف يستفز اللاعبين بكلامهو مافقع وجهه الا بسبب