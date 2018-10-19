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بالفيديو.. حسن معاذ يعتدي بالضرب على حسين عبدالغني بعد المباراة

بالفيديو.. حسن معاذ يعتدي بالضرب على حسين عبدالغني بعد المباراة
ماجد محمد(صدى):

اعتدى لاعب الاتحاد، حسن معاذ، بالضرب على زميله اللاعب حسين عبدالغني لاعب نادي أحد، حتى أدماه، وفقًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة المضاربة بين اللاعبين في النفق المؤدي إلى غرفة اللاعبين، حيث دخل حسين عبدالغني غرفة الملابس ووجهه مملتئ بالدم عقب ضربه.

يذكر أن مباراة الاتحاد وأحد كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 2 ساعتين

‏غيرمستغرب على لعيبة الإتحاد
حسن خليفه ضد عبدالغني
إبراهيم هزازي ضدالحربي
والأن حسن معاذ ضد حسين عبدالغني اشوى بسيسي سلم😂😂

[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن يستاهل

[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله يقلل من أمثالك يابو وليد طالما أن الرياضة عندك حقد وتعصب وكراهية وشماته ولا أدري وش بتقابل خلق الله به يوم الحساب

[ عدد التعليقات: 2672 ] نشر منذ 20 دقيقة

حسين عبدالغني مواقفة مشرفة مع نادية خاصة النصر
ومع المنتخب .

[ عدد التعليقات: 1898 ] نشر منذ 6 دقائق

حسين معروف يستفز اللاعبين بكلامهو مافقع وجهه الا بسبب

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