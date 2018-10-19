” آل الشيخ ” يوجه بالتحقيق فيما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد

ماجد محمد(صدى):

وجّه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بفتح تحقيق فورًا فيما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد، مساء اليوم.

وكان لاعب الاتحاد حسن معاذ، قد اعتدى بالضرب على لاعب أحد حسين عبدالغني، في النفق المؤدي لغرفة الملابس، حتى أدماه، وفقًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، معبرًا عن استنكاره : ” طلبت التحقيق حالاً فيما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد ! ” .

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.