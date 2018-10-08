القطري جابر الحرمي يتخبط محاولًا تبرئة نفسه من لقاء خطيبة ” خاشقجي “

طلال الضوي(صدى):

وثقت صورة متداولة لقاء الإعلامي القطري المقرب من نظام ” الحمدين ” جابر الحرمي ، بخطيبة جمال خاشقجي ” المزعومة ” في لقاء سري بتركيا.

وبالتزامن مع انتشار الصورة، أخد الحرمي يتخبط محاولًا تبرئة نفسه من لقاء ” خديجة ” الخطيبة المزعومة لجمال خاشقجي، مرجعاً اللقاء إلى عنوان لقاء أجرته معه فيما سبق.

وكان الحرمي قد سار على الطريقة القطرية في تناول قضية اختفاء خاشقجي، متناقلا مزاعم قتله بالسفارة في اسطنبول، وغيرها من الروايات التي لاتمت للواقع بأي صلة، حتى قبل إعلان نتائج التحقيقات الرسمية من السلطات التركية.

ومازال الإعلام المعادي يحاول بشتى الطرق إثبات وفاة جمال، وصياغة سيناريوهات باطلة، ورمي الاتهامات جزافاً.

يذكر أن الأبن الأكبر لجمال خاشقجي، قد أعلن رفضه لمحاولات الجهات الخارجية تسييس قضية اختفاء والده، والذي اعتبره مرفوضًا جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن القضية هي مواطن سعودي مفقود، قائلا : ” نحن على تعاون مع السلطات السعودية للكشف عن ملابسات الأمر، مؤكدًا تجاوب السلطات السعودية مع أسرته ” .

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