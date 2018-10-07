صلاح جمال خاشقجي: لا نعلم من ” خديجة ” واستنكر تسييس القضية
نشر موقع قناة ” العربية ” ، اليوم الأحد، رفض ” صلاح ” الأبن الأكبر للكاتب الصحافي السعودي ” جمال خاشقجي ” ، الذي فُقد مؤخرًا في مدينة اسطنبول التركية، محاولات جهات خارجية تسييس قضية اختفاء والده، والذي اعتبره مرفوضًا جملة وتفصيلًا.
وأوضح ” صلاح خاشقجي ” ، في تصريحات له: أن القضية هي مواطن سعودي مفقود، ونحن على تعاون مع السلطات السعودية للكشف عن ملابسات الأمر، مؤكدًا تجاوب السلطات السعودية مع أسرته.
وأضاف ” صلاح ” : أن الموضوع بجملته هو قضية شخصية وبعيد كل البعد عن الإطار السياسي، معربًا عن حاجة أسرته لمعلومات ذات مصداقية ، لافتًا إلى أن آخر اتصال لي معه كان أثناء تواجده في واشنطن، ولم تكن لدي فكرة عن وجوده في تركيا ورحلته الأخيرة هذه ” .
وبسؤاله عن السيدة التركية ” خديجة ” التي تدعى إنها خطيبة والده أوضح صلاح: ” لا أعرف هذه السيدة ولم أسمع بها من قبل سوى من خلال وسائل الإعلام ” .
وطالب نجل ” خاشقجي ” السيدة التركية خديجة بالكف عن تناول قضية والده قائلا: نحن أسرته ونحن أولى بالسؤال والاستفسار عن ملابسات اختفائه وبالبحث عنه ” ، موضحًا أن كافة أفراد أسرته تدعم التحقيقات الرسمية السعودية وهو فقط الذي ” سيوصلنا إلى نتائج إيجابية وكشف الحقيقة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35357 ] نشر منذ 2 ساعتين
في مثل قديم
يقول من شمها فهو عمها
الله يكرم القراء
خديجة هي سبب أختفاء خاشقجي
هي الي جابته لتركيا
وهي الي حبكت القصة كلها
أتمنى تسلمونها لنا نحقق معها
وبتشوفون أنها هي وراء أختفاء خاشقجي.
روميو[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشغلتونا بخاشقجوجكي خلاص خلااااااااص فضوها سيره
قلم صريح[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الى يقولك يقتلون القتيل ويمشون بجنازته ويتهمون الغير
النخيش[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 1 ساعة
اختفاء جمال خاشقجي قصه محبوكه وخلفها جهات تكن العداء للمملكه ولاتخرج من مثلث الشر قطر ايران وحزب الله
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 36 دقيقة
زوبعه إعلاميه وستنتهي