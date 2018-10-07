صلاح جمال خاشقجي: لا نعلم من ” خديجة ” واستنكر تسييس القضية

علي القحطاني(صدى):

نشر موقع قناة ” العربية ” ، اليوم الأحد، رفض ” صلاح ” الأبن الأكبر للكاتب الصحافي السعودي ” جمال خاشقجي ” ، الذي فُقد مؤخرًا في مدينة اسطنبول التركية، محاولات جهات خارجية تسييس قضية اختفاء والده، والذي اعتبره مرفوضًا جملة وتفصيلًا.

وأوضح ” صلاح خاشقجي ” ، في تصريحات له: أن القضية هي مواطن سعودي مفقود، ونحن على تعاون مع السلطات السعودية للكشف عن ملابسات الأمر، مؤكدًا تجاوب السلطات السعودية مع أسرته.

وأضاف ” صلاح ” : أن الموضوع بجملته هو قضية شخصية وبعيد كل البعد عن الإطار السياسي، معربًا عن حاجة أسرته لمعلومات ذات مصداقية ، لافتًا إلى أن آخر اتصال لي معه كان أثناء تواجده في واشنطن، ولم تكن لدي فكرة عن وجوده في تركيا ورحلته الأخيرة هذه ” .

وبسؤاله عن السيدة التركية ” خديجة ” التي تدعى إنها خطيبة والده أوضح صلاح: ” لا أعرف هذه السيدة ولم أسمع بها من قبل سوى من خلال وسائل الإعلام ” .

وطالب نجل ” خاشقجي ” السيدة التركية خديجة بالكف عن تناول قضية والده قائلا: نحن أسرته ونحن أولى بالسؤال والاستفسار عن ملابسات اختفائه وبالبحث عنه ” ، موضحًا أن كافة أفراد أسرته تدعم التحقيقات الرسمية السعودية وهو فقط الذي ” سيوصلنا إلى نتائج إيجابية وكشف الحقيقة ” .