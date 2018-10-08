بن مساعد يصف خطيبة خاشقجي المزعومة بـ ” الخطيئة “
بعد تصريحات الابن الأكبر لجمال خاشقجي ،التي تؤكد عدم معرفتهم بالسيدة المدعوة ” خديجة ” التركية والتي تزعم أنها خطيبة خاشقجي، علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الأمر واصفًا خطيبة جمال بـ ” الخطيئة ” .
وقال بن مساعد مستنكرًا ما يزعمه الإعلام المُعادي : ” لم تقتل السعودية أشد معارضيها والذين انزلقوا إلى أحط المستويات حتى تفعل ذلك مع جمال خاشقجي والذي أرى خطاياه تجاه بلده تكاد تكون غير ملحوظة ولا مؤثرة ” .
وأضاف: ” وإن كانت خطيبة جمال المزعومة تستغل الحدث لتكون ملحوظة فيصح تسميتها خطيئة جمال لا خطيبته ” .
وكان نجل خاشقجي قد طالب السيدة التركية خديجة بالكف عن تناول قضية والده قائلا: ” نحن أسرته ونحن أولى بالسؤال والاستفسار عن ملابسات اختفائه وبالبحث عنه “.
وأكد صلاح جمال خاشقجي أن كافة أفراد أسرته تدعم التحقيقات الرسمية السعودية، قائلا : ” هي فقط التي ستوصلنا إلى نتائج إيجابية وتكشف الحقيقة ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35364 ] نشر منذ 33 دقيقة
من الذي استدرج جمال خاشقجي الى تركيا؟؟
الجواب : خطيبته
من اخر من كان مع خاشفجي؟
الجواب :خطيبته
من الذي يوجه الاتهام لسفاره المملكه؟
الجواب: خطيبته
من الذي يحاول تشتيت الأنظار عنه واتهام غيره؟
الجواب خطيبته
اين خاشقجي؟؟
الجواب: عند خطيبته
…
وهذا هو العلم الأكيد…