بالفيديو.. الطريري: واقعة اختفاء أو قتل ” خاشقجي ” جريمة في كل الحالات
قال المحلل السياسي ” عبد الرحمن الطريري ” ، اليوم الأحد، إن واقعة إختفاء ” جمال خاشقجي ” أو قتله أي كان فهى جريمة.
وأضاف ” الطريري “، خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن التحليل السياسي يجعلنا نبحث في 4 أمور ” النمط، الموقع، والتوقيت، ومن المستفيد ” .
وأكمل ” الطريري ” ، أنه إذا نظرنا للنمط الذي حدثت به عملية الاختطاف فهو ليس نمط السعودية، لافتًا إلى أن السعودية دولة لها تاريخ ممتمد لأكثر من 300 عام، موضحًا أن فترة ” الستينيات والسبعينيات ” كان هناك معارضين وما زال هناك معارضين بالخارج وفي بريطانيا لهم أكثر من 20 عام.
وأشار ” المحلل السياسي ” ، إلى أن المملكة نهجها يعتمد دوما على المصالحات مع المعارضين، وكان هناك مصالحات مع المعارضين الشيعة بالتسعينيات قاد إحدى مراحلها ” عثمان العمير ” ، لافتًا إلى أنه كانت هناك مصالحات عديدة مع عدد كبير من الصحفيين منهم ” كساب العتيبي ” والذي عاد إلى المملكة مرة أخري عندما شعر بالحنين إلى وطنه.
الكاتب والمحلل السياسي #عبدالرحمن_الطريري:
اختفاء #جمال_خاشقجي أو قتله أي كان هو جريمة، ونمط الاختطاف ليس هو نمط #السعودية، فنهجها يعتمد دوما على المصالحات مع المعارضين.#برنامج_ياهلا#خليجية@aAltrairi@mofareh5#مسرحيه_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/16w8yBv2pm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 7, 2018
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