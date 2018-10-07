بالفيديو.. الطريري: واقعة اختفاء أو قتل ” خاشقجي ” جريمة في كل الحالات

علي القحطاني(صدى):

قال المحلل السياسي ” عبد الرحمن الطريري ” ، اليوم الأحد، إن واقعة إختفاء ” جمال خاشقجي ” أو قتله أي كان فهى جريمة.

وأضاف ” الطريري “، خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن التحليل السياسي يجعلنا نبحث في 4 أمور ” النمط، الموقع، والتوقيت، ومن المستفيد ” .

وأكمل ” الطريري ” ، أنه إذا نظرنا للنمط الذي حدثت به عملية الاختطاف فهو ليس نمط السعودية، لافتًا إلى أن السعودية دولة لها تاريخ ممتمد لأكثر من 300 عام، موضحًا أن فترة ” الستينيات والسبعينيات ” كان هناك معارضين وما زال هناك معارضين بالخارج وفي بريطانيا لهم أكثر من 20 عام.

وأشار ” المحلل السياسي ” ، إلى أن المملكة نهجها يعتمد دوما على المصالحات مع المعارضين، وكان هناك مصالحات مع المعارضين الشيعة بالتسعينيات قاد إحدى مراحلها ” عثمان العمير ” ، لافتًا إلى أنه كانت هناك مصالحات عديدة مع عدد كبير من الصحفيين منهم ” كساب العتيبي ” والذي عاد إلى المملكة مرة أخري عندما شعر بالحنين إلى وطنه.