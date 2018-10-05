بعد اكتساح الحزم.. آل سويلم: لا زال للمشوار بقية
علَّق سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، على فوز النصر اليوم على الحزم وتصدره الدوري، مؤكدًا أن المشوار لا زال له بقية وهناك المزيد.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فوز ثمين حصده العالمي اليوم، شكرًا لجماهيرنا العريضة على دعمها ومؤازرتها لفرسان نجد، لا زال للمشوار بقية وأنتم سندنا جماهير الشمس، ونعدكم ببذل المزيد والمزيد ” .
وكان النصر قد اكتسح الحزم بخماسية مقابل هدف، ليتصدر الدوري مؤقتًا برصيد 15 نقطة، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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