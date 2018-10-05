بعد اكتساح الحزم.. آل سويلم: لا زال للمشوار بقية

نواف السالم(صدى):

علَّق سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، على فوز النصر اليوم على الحزم وتصدره الدوري، مؤكدًا أن المشوار لا زال له بقية وهناك المزيد.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فوز ثمين حصده العالمي اليوم، شكرًا لجماهيرنا العريضة على دعمها ومؤازرتها لفرسان نجد، لا زال للمشوار بقية وأنتم سندنا جماهير الشمس، ونعدكم ببذل المزيد والمزيد ” .

وكان النصر قد اكتسح الحزم بخماسية مقابل هدف، ليتصدر الدوري مؤقتًا برصيد 15 نقطة، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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