  • الجمعة 5

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو والصور.. النصر يكتسح الحزم ويتصدر الدوري

بالفيديو والصور.. النصر يكتسح الحزم ويتصدر الدوري

بالفيديو والصور.. النصر يكتسح الحزم ويتصدر الدوري
ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي النصر، نادي الحزم بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجَّل الأهداف للنصر، أحمد موسى في الدقيقة الـ26 ثم جوليانو دي باولا في الدقائق الـ47 و57، كما أحرز نور الدين أمرابط الهدف الرابع في الدقيقة الـ74، وفي الدقيقة الـ79 أكمل محمد السهلاوي خماسية النصر.
واحتل نادي النصر ترتيب فرق الدوري برصيد 15 نقطة، فيما بقي الحزم في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 56 دقيقة

ماشاء الله،
1000 مبروك للعالمي مستواء ونتيجة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *