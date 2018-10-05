بالفيديو والصور.. النصر يكتسح الحزم ويتصدر الدوري

ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي النصر، نادي الحزم بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجَّل الأهداف للنصر، أحمد موسى في الدقيقة الـ26 ثم جوليانو دي باولا في الدقائق الـ47 و57، كما أحرز نور الدين أمرابط الهدف الرابع في الدقيقة الـ74، وفي الدقيقة الـ79 أكمل محمد السهلاوي خماسية النصر.

واحتل نادي النصر ترتيب فرق الدوري برصيد 15 نقطة، فيما بقي الحزم في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

🎥 الهدف الاول لنادي #النصر سجله اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 26.#النصر 1 : 0 #الحزم pic.twitter.com/fhgvvRolWC — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

🎥 الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 46.#النصر 2 : 1 #الحزم pic.twitter.com/NSng9VIZh4 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

🎥 الهدف الاول لنادي #الحزم سجله اللاعب روديلفو الميدا في الدقيقة 32.#النصر 1 : 1 #الحزم pic.twitter.com/qsviRqZazH — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

🎥 الهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 57.#النصر 3 : 1 #الحزم pic.twitter.com/qGNfOlh5as — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

🎥 الهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب نور الدين مرابط في الدقيقة 74.#النصر 4 : 1 #الحزم pic.twitter.com/saxeVjx4nL — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٥ أكتوبر ٢٠١٨